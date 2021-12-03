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संवाद न्यूज एजेंसी



फरीदाबाद। दिवाली और छठ पर्व मनाकर लौटने वाले यात्रियों की वजह से फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर भीड़ बढ़ने लगी है। बृहस्पतिवार सुबह से ही प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की आवाजाही बढ़ी रही। बिहार और उत्तर प्रदेश में पर्व मनाने गए लोग अब कामकाज पर लौट रहे हैं। इससे ट्रेनों के इंतजार में प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की भीड़ दिखाई दी। खासकर दिल्ली और एनसीआर के विभिन्न इलाकों में काम करने वाले यात्री वापस लौट रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे सुरक्षा बल की ओर से निगरानी बढ़ाई गई है। आरपीएफ थाना प्रभारी श्रवण कुमार ने बताया कि त्योहारों के बाद यात्रियों की आवाजाही बढ़ रही है। स्टेशन और प्लेटफॉर्म पर जवान लगातार निगरानी कर रहे हैं।

- बिहार और उत्तर प्रदेश जाने वाले यात्रियों की वापसी से प्लेटफॉर्म पर बढ़ी आवाजाही