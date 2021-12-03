फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Hotel operator attacked with a knife over a five-minute delay in serving roti.

Faridabad News: रोटी देने में पांच मिनट की देरी पर होटल संचालक पर चाकू से हमला

Wed, 07 Oct 2026 12:48 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 12:48 AM IST
विज्ञापन
Hotel operator attacked with a knife over a five-minute delay in serving roti.
चार नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। सोहना रोड पर होटल में रोटी देने में महज 5-7 मिनट की देरी होने पर ग्राहकों ने होटल संचालक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। मुजेसर थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर चार नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।


जीवन नगर पार्ट-2 निवासी मोहसिम ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि सोहना रोड पर उनका सिकंदराबाद चिकन नाम से होटल है। चार अक्तूबर की शाम करीब 7:30 बजे जीवन नगर गौछी निवासी अनवर अपने भाई अकबर, इस्लाम और निसार मुर्गे वाले के साथ होटल पर आया। उन्होंने रोटी का ऑर्डर दिया। मोहसिम ने जब रोटी तैयार होने में थोड़ा समय लगने की बात कही, तो आरोपी गाली-गलौज करने लगे। आरोप है कि इसके बाद अकबर ने मोहसिम को पकड़ लिया और उस पर चाकू से पेट और हाथ पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। इस्लाम ने सिर पर कुर्सी से हमला किया, जबकि निसार ने लात-घूंसों से पीटा। बीच-बचाव करने आए मोहसिम के भाई मोसिम के साथ भी मारपीट की गई। वारदात के बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। घायल मोहसिम का बीके अस्पताल में मेडिकल कराया गया, जिसमें शरीर पर तीन चोटें दर्ज की गई हैं। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed