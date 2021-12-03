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Faridabad News: अक्तूबर में भी गर्मी के तेवर बरकरार, दो दिन बारिश के आसार

Sat, 10 Oct 2026 01:21 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 01:21 AM IST
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Hot weather persists even in October; rain likely over the next two days.
रविवार और सोमवार को बदल सकता है मौसम का मिजाज
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35 डिग्री के आसपास बना हुआ है अधिकतम तापमान

संवाद न्यूज एजेंसी

फरीदाबाद। मानसून की विदाई के बाद भी फरीदाबाद में गर्मी का असर कम नहीं हो रहा है। दोपहर में तेज धूप के कारण लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। हालांकि, आने वाले दो दिनों में मौसम से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 11 और 12 अक्तूबर को बारिश हो सकती है। इससे दिन के तापमान में गिरावट आने की संभावना है।

अक्तूबर में आमतौर पर सुबह और शाम के समय मौसम में हल्की ठंडक महसूस होने लगती है, लेकिन इस बार दोपहर की गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। अधिकतम तापमान करीब 35 डिग्री सेल्सियस रहने से धूप में निकलने वाले लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। दिन के साथ सुबह और शाम के समय भी मौसम पूरी तरह ठंडा नहीं हो रहा है। ऐसे में लोगों को बारिश का इंतजार है। यदि रविवार और सोमवार को बारिश होती है तो तापमान में गिरावट के साथ मौसम में बदलाव महसूस किया जा सकता है।
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बल्लभगढ़ में फरीदाबाद से अधिक रहा एक्यूआई

शुक्रवार को फरीदाबाद का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 121 दर्ज किया गया, जबकि बल्लभगढ़ में यह 162 रहा। बारिश होने पर हवा में मौजूद धूल के कणों में कमी आने की संभावना है। इससे प्रदूषण के स्तर में भी सुधार हो सकता है।
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