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Faridabad News: हरियाणवी हंटर ने सात विकेट से जीता मैच

Sun, 25 Oct 2026 12:49 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 12:49 AM IST
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Haryanvi Hunter won the match by seven wickets.
फरीदाबाद। दशहरा ग्राउंड पर शनिवार को खेले गए मुकाबले में हरियाणवी हंटर्स ने डॉमिनेटर्स को सात विकेट से हराया। डॉमिनेटर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 13.1 ओवर में 153 रन बनाए। जवाब में हरियाणवी हंटर्स ने 12.2 ओवर में तीन विकेट पर 158 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। डॉमिनेटर्स की ओर से प्रिंस डागर ने 34 और हिम्मत नेगी ने 31 रन बनाए। पवन ने भी 28 रन का योगदान दिया। हरियाणवी हंटर्स की ओर से दीपक ने चार विकेट और अंकित ने तीन विकेट हासिल किए। चार विकेट और 82 रन बनाने वाले दीपक को मैन ऑफ द मैच चुना गया। संवाद
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