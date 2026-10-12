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ज्ञानेश कुमार को किसी भी कीमत पर नहीं हटाया जाएगा: विपुल गोयल

Mon, 12 Oct 2026 01:14 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 01:14 AM IST
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Gyanesh Kumar will not be removed at any cost: Vipul Goel
अमर उजाला ब्यूरो
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फरीदाबाद। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार को किसी भी कीमत पर नहीं हटाया जाएगा। कांग्रेस हर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के सपने देखती है, लेकिन उसके ख्याली पुलाव पकाने से कुछ नहीं होने वाला। वर्ष 2014 से 2026 आ गया, लेकिन कांग्रेस की सोच नहीं बदली। गोयल ने कहा कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनीं, वहां उसे चुनाव आयोग में कोई खामी नजर नहीं आई। भाजपा की सरकार बनने पर ही कांग्रेस आयोग पर सवाल उठाती है।
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