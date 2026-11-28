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फरीदाबाद। सारन थाना क्षेत्र में एटीएम से नकदी चोरी करने और मशीन उखाड़ने की कोशिश के मामले में पुलिस ने स्कॉर्पियो मालिक साहिल को गिरफ्तार किया है। वह पलवल के मुंडकटी का रहने वाला है। क्राइम ब्रांच सेक्टर-48 की टीम ने वारदात में इस्तेमाल स्कॉर्पियो भी बरामद कर ली है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल के अनुसार, 27 नवंबर की रात एटीएम से छेड़छाड़ की सूचना कंट्रोल रूम को मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के बाद सारन थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। प्रारंभिक पूछताछ में साहिल ने बताया कि वह अपने तीन अन्य साथियों के साथ स्कॉर्पियो में एटीएम से नकदी चोरी करने और मशीन उखाड़ने के इरादे से पहुंचा था। स्कॉर्पियो उसी की थी। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से उसे दो दिन के रिमांड पर लिया गया है। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। संवाद