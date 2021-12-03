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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। सेक्टर-2 में हिंदू एकता वाहिनी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इसमें समाज के कई गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। बैठक में विभिन्न सामाजिक और कानूनी मुद्दों पर चर्चा करते हुए केंद्र सरकार के ध्यानार्थ चार प्रस्ताव पारित किए गए। संगठन ने इन मांगों को लेकर आगामी समय में बड़े आंदोलन की शुरुआत करने की घोषणा भी की।बैठक में पहला प्रस्ताव जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने को लेकर पारित किया गया। संगठन ने मांग की कि सरकार दो या तीन से अधिक बच्चे होने पर सरकारी सुविधाओं, सरकारी नौकरी और मतदान के अधिकार पर प्रतिबंध लगाने संबंधी कानून बनाए। संगठन का दावा है कि जनसंख्या असंतुलन देश के जनसांख्यिकीय स्वरूप को प्रभावित कर सकता है।दूसरे प्रस्ताव में यूजीसी कानून को तत्काल वापस लेने की मांग की गई। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि कमेटी गठित करना इस समस्या का समाधान नहीं है। उनके अनुसार, इस कानून से समाज में द्वेष और तनाव बढ़ने की आशंका है।तीसरे प्रस्ताव में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989 को वापस लेने की मांग की गई। संगठन के प्रतिनिधियों ने इस कानून के कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इसके दुरुपयोग की आशंका को देखते हुए इसकी समीक्षा की जानी चाहिए।चौथे प्रस्ताव में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई गई। संगठन ने कहा कि रिश्वत लेते पकड़े जाने वाले कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने और उनकी संपत्ति जब्त करने जैसे कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। इसके साथ ही समाज में भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाने पर भी जोर दिया गया।हिंदू एकता वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुकम सिंह भाटी ने कहा कि संगठन इन सभी मुद्दों को लेकर आगामी समय में बड़े आंदोलन की शुरुआत करेगा। उन्होंने सरकार से मांगों पर गंभीरता से विचार करने और यूजीसी कानून को तत्काल वापस लेने की अपील की।बैठक में गिर्राज त्यागी, प्रेम किशोर शर्मा, पवन गुप्ता, उमेश अग्रवाल, विकास चौहान, अनिल रावत, गुरदयाल सिंह तोमर, महावीर शर्मा और रतन सिंह सूबेदार सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।