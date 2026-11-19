विज्ञापन

फरीदाबाद। पत्नी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाकर वीडियो बनाने के बाद लापता अरमान खान का सुराग नहीं मिला है। पत्नी आलिया से विवाद पर परिवार में तीन बार पंचायत हुई थी। पिता अख्तर खान के अनुसार, दोनों की शादी हुई थी। आलिया आठ महीने की गर्भवती हैं। पिता के अनुसार, आलिया अरमान पर शक करती थीं। वीडियो में आगरा नहर में कूदने की बात कहने के बाद कटला पुल के पास अरमान की बाइक और मोबाइल मिले। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि एसडीआरएफ टीम नहर में तलाश कर रही है। संवाद