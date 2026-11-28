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- खुद जहर पीने की हिम्मत नहीं जुटा सका आरोपी, पुलिस को गुमराह करने के लिए होटल में छोड़ गया था नोटसंवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। सेक्टर-37 स्थित एक होटल में दिल्ली विश्वविद्यालय की 19 वर्षीय छात्रा अरुणा की मौत के मामले में अपराध शाखा डीएलएफ की टीम ने आरोपी विपिन को उसके पैतृक गांव अमेठी (उत्तर प्रदेश) से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी और छात्रा एक-दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन परिवार इसके लिए राजी नहीं था। इसी वजह से दोनों ने साथ जान देने की योजना बनाई थी। आरोप है कि 23 नवंबर को विपिन छात्रा को बहलाकर होटल ले गया और पानी में चूहे मारने की दवा मिलाकर उसे पिला दी। इसके बाद वह खुद वहां से भाग गया।पुलिस प्रवक्ता यशपाल के अनुसार, छात्रा के भाई ने थाना धौज में शिकायत दी थी कि अरुणा 23 नवंबर को पढ़ाई के लिए घर से निकली थी, लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटी। इस पर गुमशुदगी का मामला दर्ज कर तलाश शुरू की गई। 24 नवंबर को सेक्टर-37 क्षेत्र के एक होटल में युवती का शव मिलने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान लापता डीयू छात्रा के रूप में की। इसके बाद भाई के बयान पर मामले में हत्या की धाराएं जोड़ दी गईं।गुमराह करने के लिए छोड़ा था नोट-अपराध शाखा डीएलएफ की टीम ने तकनीकी सर्विलांस और गुप्त सूचना के आधार पर 28 नवंबर को विपिन को अमेठी से गिरफ्तार किया। आरोपी मूल रूप से टीका मांडिया पुरवा खड़कपुर, जिला अमेठी का निवासी है और फिलहाल गांधी कॉलोनी, कुरैशीपुर में रह रहा था। पुलिस के अनुसार, छात्रा की मौत के बाद आरोपी खुद जहर नहीं पी सका और भाग गया। उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए होटल में एक नोट भी छोड़ा था। शनिवार को अदालत ने आरोपी को तीन दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया।