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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। दिल्ली के नवीन शाहदरा निवासी कपिल की बादशाह खान अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। लापरवाही की जिम्मेदारी तय करने के लिए पांच टीमें बनाई गई हैं। ये टीमें अस्पताल में भर्ती कराने से लेकर पुलिस को सूचना देने, गुमशुदगी दर्ज होने और दोनों राज्यों की पुलिस के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान तक की प्रक्रिया की जांच कर रही हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही मामले की पूरी जानकारी सामने आएगी। जांच में जिसकी भी लापरवाही या भूमिका मिलेगी, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सबसे बड़ा सवाल है कि दिल्ली के शाहदरा थाने में गुमशुदगी दर्ज होने के बावजूद बीके अस्पताल में भर्ती अज्ञात युवक की पहचान क्यों नहीं हो सकी।कपिल सात नवंबर को दोस्त से मिलने की बात कहकर मोटरसाइकिल से फरीदाबाद आए थे। अगले दिन बॉर्डर के पास घायल अवस्था में एनएचएआई की एंबुलेंस को मिले थे। उन्हें बीके अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आठ नवंबर को परिजनों ने शाहदरा थाने में गुमशुदगी की सूचना दी थी, लेकिन सात दिन तक दोनों राज्यों की पुलिस में संपर्क नहीं हुआ। 15 नवंबर को कपिल की मौत हो गई। बाद में परिजनों को पता चला कि वह बीके अस्पताल में भर्ती थे।बाइक और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस-एनआईटी तीन चौकी प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि पांच टीमें सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही हैं। जांच पूरी होने के बाद कार्रवाई की जाएगी।