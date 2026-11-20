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फरीदाबाद। आरके क्रिकेट मैदान पर खेले गए क्रिकेट मुकाबले में फोकस क्रिकेट अकादमी ने आरके क्रिकेट अकादमी को सात विकेट से हरा दिया। टॉस जीतकर फोकस ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आरके की टीम 39.5 ओवर में 157 रन पर सिमट गई। कविश टंडन ने 56, आशीष जोशी ने 35 और अरिहंत ने 23 रन बनाए। फोकस की ओर से मनीष यादव ने 32 रन देकर छह विकेट लिए। कृष्णा ने तीन और चरण बघेल ने एक विकेट हासिल किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी फोकस की टीम ने 17.5 ओवर में तीन विकेट खोकर 158 रन बना लिए। चरण बघेल ने नाबाद 89 और मुकेश शर्मा ने 42 रन की पारी खेली। आरके की ओर से हरीश भदाना ने तीनों विकेट लिए। नाबाद 89 रन बनाने और एक विकेट लेने वाले चरण बघेल को मैन ऑफ द मैच चुना गया। संवाद

- चरण बघेल ने नाबाद 89 रन बनाए, छह विकेट लेकर मनीष यादव ने भी चमकाया प्रदर्शन