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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। बदलते मौसम और बढ़ते प्रदूषण के बीच शहर में लोगों को खांसी-जुकाम, सांस लेने में परेशानी और त्वचा संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में इलाज के लिए बीके अस्पताल पहुंच रहे मरीजों को जरूरी दवाएं नहीं मिल पा रही हैं। चिकित्सक से परामर्श के बाद मरीजों को औषधालय पर दवाइयां नहीं मिल रही हैं। इससे मरीजों को बाहर मेडिकल स्टोर से दवाएं खरीदनी पड़ रही हैं।शुक्रवार को अस्पताल पहुंचे मरीजों ने बताया कि उन्हें त्वचा संबंधी समस्याओं, घुटनों के दर्द और सांस से जुड़ी परेशानियों के उपचार के लिए जरूरी दवाएं नहीं मिलीं। एक मरीज को पंप भी उपलब्ध नहीं हो सका। मरीजों का कहना है कि मौसम में बदलाव और प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ रही हैं, ऐसे समय में अस्पताल में जरूरी दवाओं का उपलब्ध नहीं होना उनकी मुश्किल बढ़ा रहा है।अस्पताल के औषधालय में सभी दवाइयां उपलब्ध हैं। यदि मरीजों को कुछ दवाइयां नहीं मिल रही हैं तो इसकी जांच की जाएगी।- डॉ. विकास गोयल, कार्यकारी प्रधान चिकित्सा अधिकारीमुझे पंप नहीं मिला। 15 दिन पहले भी अस्पताल में दवा उपलब्ध नहीं थी। दोबारा आने पर भी वही परेशानी हुई।- उमेश नारायणत्वचा संबंधी समस्या के उपचार के लिए अस्पताल आया था। डॉक्टर ने दवा लिखी थी, पर दवा उपलब्ध नहीं है।- लकीघुटने की परेशानी के उपचार के लिए अस्पताल आई थी। डॉक्टर से जांच कराने के बाद भी जरूरी दवा नहीं मिली।- चंद्रावतीत्वचा संबंधी समस्या से परेशान हूं। बीके अस्पताल पहुंचा, लेकिन डॉक्टर की लिखी दवाएं अस्पताल से नहीं मिलीं।- राकेश