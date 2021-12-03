Faridabad News: वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के अनुभव से संगठन को मजबूत करने पर जोर
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 21 Nov 2026 12:14 AM IST
Updated Sat, 21 Nov 2026 12:14 AM IST
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- भाजपा के दोनों जिला संगठनों की संयुक्त बैठक में पुराने कार्यकर्ताओं से किया संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। भाजपा जिला फरीदाबाद और भाजपा महानगर फरीदाबाद की संयुक्त बैठक शुक्रवार को जिला कार्यालय अटल कमल में आयोजित की गई। इसमें जनसंघ के समय से संगठन के लिए काम करने वाले वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर संगठनात्मक गतिविधियों और समन्वय पर चर्चा की गई।
बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय संगठक एवं वरिष्ठ कार्यकर्ता संपर्क प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक नागेंद्र नाथ त्रिपाठी ने कहा कि वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के त्याग, संघर्ष और समर्पण से संगठन की नींव मजबूत हुई है। उनका अनुभव नई पीढ़ी के कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 के संकल्प को जनआंदोलन बनाने की बात कही।
प्रदेश महामंत्री गोपाल शर्मा और राष्ट्रीय परिषद सदस्य संदीप जोशी ने भी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के योगदान को संगठन की ताकत बताया। बैठक में जिला अध्यक्ष पंकज पूजन रामपाल, महानगर अध्यक्ष सोहनपाल सिंह, नरेंद्र पटेल, चौधरी प्रवीण गर्ग, शोभित अरोड़ा सहित अनेक पदाधिकारी व वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने पुराने अनुभव साझा कर संगठन को मजबूत बनाने के सुझाव दिए।
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--- गौरव मिश्रा
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। भाजपा जिला फरीदाबाद और भाजपा महानगर फरीदाबाद की संयुक्त बैठक शुक्रवार को जिला कार्यालय अटल कमल में आयोजित की गई। इसमें जनसंघ के समय से संगठन के लिए काम करने वाले वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर संगठनात्मक गतिविधियों और समन्वय पर चर्चा की गई।
बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय संगठक एवं वरिष्ठ कार्यकर्ता संपर्क प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक नागेंद्र नाथ त्रिपाठी ने कहा कि वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के त्याग, संघर्ष और समर्पण से संगठन की नींव मजबूत हुई है। उनका अनुभव नई पीढ़ी के कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 के संकल्प को जनआंदोलन बनाने की बात कही।
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प्रदेश महामंत्री गोपाल शर्मा और राष्ट्रीय परिषद सदस्य संदीप जोशी ने भी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के योगदान को संगठन की ताकत बताया। बैठक में जिला अध्यक्ष पंकज पूजन रामपाल, महानगर अध्यक्ष सोहनपाल सिंह, नरेंद्र पटेल, चौधरी प्रवीण गर्ग, शोभित अरोड़ा सहित अनेक पदाधिकारी व वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने पुराने अनुभव साझा कर संगठन को मजबूत बनाने के सुझाव दिए।
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