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26 लाख लीटर की जगह 12 से 15 लाख लीटर पानी ही पहुंच रहाकेशव भारद्वाजफरीदाबाद। वार्ड-23 के दयालबाग और शिवदुर्गा विहार इलाके में पिछले 38 दिनों से पेयजल संकट बना हुआ है। यहां दयालबाग के करीब दो हजार फ्लैटों में रहने वाले लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। स्थिति यह है कि कुल फ्लैटों में से करीब 60 प्रतिशत घरों तक ही सीमित पेयजल पहुंच रहा है, जबकि बाकी लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। समस्या के समाधान के लिए अब करीब 700 मीटर क्षेत्र में नई पाइपलाइन डालने की तैयारी की जा रही है। पाइप लाइन डालने का काम बुधवार तक शुरू हो सकता है।दयालबाग इलाके में प्रतिदिन करीब 26 लाख लीटर पेयजल की आवश्यकता है, लेकिन मौजूदा समय में यहां केवल 12 से 15 लाख लीटर पानी ही पहुंच रहा है। इससे आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हो रही है। पानी की कम मात्रा के साथ-साथ पाइपलाइन में पर्याप्त दबाव नहीं बनने के कारण लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। कई घरों में नियमित रूप से पानी नहीं पहुंच रहा है। पेयजल संकट के समाधान को लेकर एफएमडीए के अधीक्षण अभियंता ने सोमवार को अपने कार्यालय में बैठक की। इसमें इलाके में पानी की आपूर्ति सुधारने और पाइपलाइन व्यवस्था को बेहतर बनाने पर चर्चा की गई। इस दौरान लक्कड़पुर फाटक से बूस्टर के टैंक तक 700 मीटर नई पाइप लाइन डालने की योजना को मंजूरी दी गई है। यहां पर यह पाइपलाइन भूमिगत है। अब इसे खुले में डाला जाएगा। इससे विभाग को पानी का प्रेशर बढ़ने की उम्मीद है।टैंकरों से बंद हो चुकी है पेयजल आपूर्तिएफएमडीए ने शुरुआत में पेयजल आपूर्ति चरमराने पर टैंकर सेवा शुरू की थी, लेकिन अब टैंकर सेवा भी बंद हो चुकी है। इससे यहां समस्या और गहरा गई है। उधर, नगर निगम प्रशासन ने एफएमडीए को पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दोबारा पत्र लिखने का निर्णय लिया है। निगम प्रशासन का कहना है कि बूस्टर में पहले 26 लाख लीटर पानी आता था। अब 12 से 15 लाख लीटर आ रहा है। परसों तो करीब 10 लाख लीटर ही पानी आया था।वार्ड-22 के अन्य इलाकों में भी पेयजल संकटनगर निगम के वार्ड-22 के शिवदुर्गा विहार, लक्कड़पुर, गुरुकुल और दयालनगर में तो वर्षों से पेयजल किल्लत बनी हुई है। इन इलाकों में लोगों को ट्यूबवेल के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। लगातार बने पेयजल संकट के चलते दोनों वार्डों के कई इलाकों में जलापूर्ति व्यवस्था सुधारने की जरूरत महसूस की जा रही है।दयालबाग इलाके में एफएमडीए की ओर से पर्याप्त पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इस वजह से जलसंकट बना हुआ है। इसके लिए विभाग को दोबारा से बूस्टर तक पर्याप्त पेयजल पहुंचाने के लिए पत्र लिखा गया है। - नितिन कादियान, कार्यकारी अभियंता, नगर निगमदयालबाग इलाके में 700 मीटर लंबी नई पाइपलाइन डाली डाली जाएगी। बुधवार तक इसका काम शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद यहां प्रेशर सुधरने की उम्मीद है। बिजली निगम के कर्मचारियों की हड़ताल के बाद से यहां पेयजल आपूर्ति की समस्या बढ़ी है। - जितेंद्र कुमार, एसडीओ, एफएमडीएक्या कहते हैं लोग :एक महीने से पानी न आने के कारण हर दूसरे दिन टैंकर मंगवाना पड़ रहा है। इससे घर का बजट बिगड़ गया है और रोजमर्रा के काम भी प्रभावित हो रहे हैं। - डीएस राणापेयजल सप्लाई का कोई तय समय नहीं है। आगे के घरों में मोटर चलने से पीछे के फ्लैटों तक पानी नहीं पहुंच पाता, जिससे दिनभर पानी का इंतजार करना पड़ता है। - जेपी मिश्रापांचों ब्लॉकों के पीछे वाले फ्लैट सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। जब तक सप्लाई सामान्य नहीं होती, प्रशासन वैकल्पिक व्यवस्था से लोगों को पानी उपलब्ध कराए। - रविजरूरत के मुताबिक पानी न मिलने से पीने और घरेलू कामों के लिए रोज जूझना पड़ता है। विभाग को जल्द से जल्द सप्लाई और प्रेशर की समस्या दूर करनी चाहिए। - सुरेशपेयजल के आंकड़ों पर नजर2600 करोड़ से वर्ष 2028-29 तक शहर में रेनीवेल की कुल संख्या बढ़ाकर 56 करने की है।1,790 ट्यूबवेल लगाए हुए हैं नगर निगम प्रशासन ने पेयजल आपूर्ति के लिए।450 एमएलडी पानी की प्रतिदिन मांग है फरीदाबाद शहर में ।280 से 350 एमएलडी पानी उपलब्ध हो पा रहा है शहर में ।22 रेनीवेल चल रहे हैं पानी आपूर्ति के लिए ।30 लाख की आबादी होने का अनुमान है शहर में।5 नए रेनीवेल और एक नया जलाशय बनाने की योजना पर काम चल रहा है ।1 एमएलडी का अर्थ 10 लाख लीटर प्रतिदिन होता है।