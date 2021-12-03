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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। कभी घड़ी सिर्फ समय देखने का साधन हुआ करती थी, लेकिन अब यह फैशन और स्टेटस सिंबल बन गई है। शादियों का सीजन शुरू होते ही बाजार में घड़ियों की खरीदारी बढ़ गई है। खासकर दूल्हों के लिए 15 से 50 हजार रुपये तक की कीमत वाली घड़ियों की मांग अधिक है। दुकानदारों के अनुसार, पिछले कुछ दिनों में घड़ियों की बिक्री में करीब 40 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई है।बाजार में एक हजार से लेकर 50 हजार रुपये तक की घड़ियां उपलब्ध हैं। हालांकि, शादी के लिए खरीदारी करने वाले ग्राहक महंगी और प्रीमियम ब्रांड की घड़ियों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। दूल्हे अपनी शादी के कपड़ों और लुक के साथ मेल खाने वाली घड़ियां खरीद रहे हैं। वहीं, युवाओं में 10 से 20 हजार रुपये की रेंज वाली घड़ियों का भी खास क्रेज है।ब्रांड और डिजाइन देखकर खरीद रहे युवाघड़ी विक्रेताओं के मुताबिक, पहले ग्राहक पांच हजार रुपये तक की घड़ियों को प्राथमिकता देते थे, लेकिन अब उनकी पसंद और बजट दोनों में बदलाव आया है। भारतीय और विदेशी ब्रांड की घड़ियों के साथ नए डिजाइन बाजार में उपलब्ध हैं। सोशल मीडिया पर घड़ियों के रिव्यू, वीडियो और तस्वीरें देखकर युवा खरीदारी का फैसला कर रहे हैं। त्योहारों और शादी समारोहों में घड़ी अब पहनावे का अहम हिस्सा बन गई है।बातचीतग्राहक ब्रांड और डिजाइन पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। पहले पांच हजार रुपये तक की घड़ियां बिकती थीं, अब महंगी घड़ियों की मांग बढ़ी है। - सुंदर मल्होत्रा, व्यापारीयुवा सोशल मीडिया रिव्यू देखकर खरीदारी कर रहे हैं। प्रीमियम ब्रांड की मांग भी लगातार बढ़ रही है। पहले से ही लोग बुकिंग करवा रहे हैं। - हनी, दुकानदार