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फरीदाबाद। सेक्टर-3 में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए स्थानीय निवासियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में क्षेत्र में जगह-जगह जमा कूड़े, नियमित सफाई नहीं होने और नालियों की सफाई से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की गई। निवासियों ने कहा कि स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के लिए सफाई व्यवस्था नियमित होना जरूरी है। बैठक में आरडब्ल्यूए प्रधान सुभाष ने संबंधित अधिकारियों से क्षेत्र में सफाई कर्मचारियों की नियमित तैनाती सुनिश्चित करने, कूड़े का समय पर उठान कराने और नालियों की सफाई कराने की मांग की। संवाद