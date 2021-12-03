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कॉलेज के खिलाड़ियों ने डुओ, रेगु और क्वाड्रंट तीनों स्पर्धाओं में पदक हासिल किए। डुओ स्पर्धा में शिव, कृष और आयुष की टीम ने कांस्य पदक जीता। रेगु स्पर्धा में शिव, कृष, चैतन्य, विशु और चेतन की टीम कांस्य पदक विजेता रही। क्वाड्रंट स्पर्धा में शिव, कृष, चैतन्य, आयुष और विनीत ने भी कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही, छह खिलाड़ियों का अखिल भारतीय अंतर-विश्वविद्यालय (एआईयू) कैंप के लिए चयन हुआ है। इनमें शिव, विशु, आयुष, कृष, विनीत और चैतन्य शामिल हैं। खिलाड़ियों ने प्राचार्य डॉ. नरेंद्र कुमार के मार्गदर्शन और कोच राकेश व डॉ. जितेंद्र ढुल के प्रशिक्षण में यह उपलब्धि प्राप्त की।

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फरीदाबाद। डीएवी शताब्दी महाविद्यालय की टीम ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक में आयोजित अंतर-महाविद्यालय सेपक टाकरा प्रतियोगिता में तीन कांस्य पदक जीते। यह प्रतियोगिता 17 और 18 नवंबर को हुई थी।