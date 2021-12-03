संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। गांव फतेहपुर बिल्लौच स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) में सोमवार को दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में विभिन्न ट्रेडों के मेधावी प्रशिक्षणार्थियों को सम्मानित किया गया। गांव की सरपंच सरोज सैनी और उनके पति खेमचंद सैनी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे।समारोह में इलेक्ट्रिशियन, मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर, कोपा, प्लंबर, मैकेनिक डीजल और फिटर ट्रेड के विद्यार्थियों को सम्मान मिला। उन्हें उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्रदान किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों और तकनीकी प्रशिक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला गया। मुख्य अतिथियों ने सम्मानित विद्यार्थियों को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में मिलने वाला तकनीकी कौशल युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करता है। संस्थान के प्राचार्य सुभाष और प्लेसमेंट सेल इंचार्ज दुबीर सिंह सहित अन्य सदस्य भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। मुख्य अतिथियों ने अपने संबोधन में कहा कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में मिलने वाला तकनीकी कौशल युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यह उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराता है। साथ ही, यह स्वरोजगार के लिए भी मार्ग प्रशस्त करता है। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित किया कि वे अपने हुनर को लगातार निखारते रहें। मेहनत और लगन से ही वे जीवन में आगे बढ़ सकते हैं।