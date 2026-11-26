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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। बीके अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों को जल्द ही परिसर में वीटा डेयरी की सुविधा मिलेगी। डेयरी के निर्माण का डिजाइन फाइनल हो चुका है। वीटा की ओर से अस्पताल परिसर में इसके लिए जगह आवंटित की गई है। अस्पताल प्रबंधन डेयरी के लिए बिजली का मीटर भी लगवाएगा।वीटा डेयरी शुरू होने से मरीजों और उनके परिजनों को दूध व अन्य खाद्य सामग्री के लिए अस्पताल परिसर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यहां दूध, लस्सी, दही, चाय और कॉफी सहित वीटा के विभिन्न उत्पाद उपलब्ध होंगे। इसके अलावा गर्म दूध की भी व्यवस्था रहेगी। अस्पताल में भर्ती जच्चा और नवजात की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उनसे जुड़ी सामग्री भी उपलब्ध कराने की योजना है। इससे मरीजों और उनके परिजनों को जरूरी सामान आसानी से मिल सकेगा।बैठने के लिए भी होगी व्यवस्थाडेयरी में खाद्य सामग्री की बिक्री के साथ लोगों के बैठने की सुविधा भी होगी। इसके लिए टेबल और कुर्सियां लगाई जाएंगी। इससे अस्पताल आने वाले बुजुर्गों, मरीजों के तीमारदारों और अन्य लोगों को बैठकर आराम करने की सुविधा मिलेगी। खासकर दूर-दराज से आने वाले परिजनों को चाय, दूध या अन्य सामग्री लेने के लिए अस्पताल से बाहर नहीं जाना पड़ेगा।वर्जनअस्पताल परिसर में वीटा डेयरी शुरू होने से मरीजों और तीमारदारों को एक ही स्थान पर कई जरूरी खाद्य उत्पाद मिल सकेंगे। इससे अस्पताल आने वाले लोगों की सुविधा बढ़ेगी। साथ ही, उनके समय की बचत भी होगी। -डॉ. विकास गोयल, कार्यकारी प्रधान चिकित्सा अधिकारी