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Faridabad News: सीईसी के इस्तीफे की मांग, मार्च निकालेगी कांग्रेस

Wed, 07 Oct 2026 12:22 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 12:22 AM IST
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Congress to take out march demanding CEC's resignation.
फरीदाबाद: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर फरीदाबाद में इंडिया गठबंधन द्वारा 8 अक्तूबर को विरोध मार्च का आयोजन किया जाएगा। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष पर्ल चौधरी ने बताया कि मार्च के दौरान वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए जाएंगे।
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यह विरोध मार्च ओल्ड फरीदाबाद स्थित चांदी वाली धर्मशाला से शुरू होकर पथवारी मंदिर तक पहुंचेगा। पर्ल चौधरी ने सेक्टर-9 स्थित कांग्रेस के जिला कार्यालय में इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद आयोजित पत्रकार वार्ता में यह घोषणा की। पत्रकार वार्ता के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बलजीत कौशिक ने पर्ल चौधरी का शॉल पहनाकर और बुक्के देकर स्वागत किया। पर्ल चौधरी ने इस अवसर पर कहा कि लोकतंत्र में चुनाव आयोग की निष्पक्षता और विश्वसनीयता अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से इस्तीफे की जो मांग की जा रही है, उसे स्वीकार किया जाना चाहिए और उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस कार्यक्रम में पृथला विधायक रघुबीर सिंह तेवतिया, समाजवादी पार्टी के हरियाणा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुरेन्द्र सिंह भाटी एडवोकेट, पूर्व विधायक नीरज शर्मा और तिगांव से कांग्रेस प्रत्याशी रहे रोहित नागर सहित कई अन्य नेता भी मौजूद रहे। ब्यूरो
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