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फरीदाबाद। केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए संविधान में बार-बार संशोधन किए, जबकि भाजपा सरकार ने सामाजिक न्याय, आर्थिक और समावेशी विकास को मजबूत करने पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प बाबा साहेब का सम्मान, संविधान का सम्मान और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना है।कृष्णपाल गुर्जर पंडित एलआर कॉलेज, कबूलपुर में आयोजित संविधान गौरव दिवस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान में अब तक 106 संशोधन हुए हैं। इनमें 75 कांग्रेस शासनकाल में किए गए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार ने 14 और वर्तमान मोदी सरकार ने आठ संशोधन किए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने 88 बार संविधान के अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल कर विपक्ष शासित राज्य सरकारों को बर्खास्त किया।उन्होंने आपातकाल का जिक्र करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी के चुनाव को उच्च न्यायालय द्वारा अवैध ठहराए जाने के बाद आपातकाल लगाया गया। 42वें संविधान संशोधन से कार्यपालिका की शक्तियां केंद्रीकृत हुईं और न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित हुई। उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने में देरी और धर्म के आधार पर आरक्षण की कोशिशों को भी कांग्रेस की नीतियों से जोड़कर निशाना साधा। गुर्जर ने कहा कि भाजपा सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति के हितों की रक्षा के लिए कदम उठाए। डॉ. आंबेडकर को भारत रत्न देने और उनके जीवन से जुड़े पांच स्थलों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित करने का काम किया। महिला आरक्षण, प्रधानमंत्री आवास और उज्ज्वला योजना को भी सामाजिक सशक्तीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण बताया।