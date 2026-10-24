Faridabad News: शहर का एक्यूआई घटा, 225 से 174 पर आया

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संवाद न्यूज एजेंसी

गुरुग्राम। शहर के एक्यूआई में शुक्रवार के मुकाबले शनिवार को काफी सुधार हुआ है। एक्यूआई 225 से घटकर 174 पर आ गया। इस तरह इसमें 51 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। इससे लोगों को हल्कि राहत मिली है। चारों स्टेशनों में सबसे ज्यादा एक्यूआई विकास सदन का रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, विकास सदन में एक्यूआई 218, टेरी ग्राम में 173, सेक्टर-51 में 157 और ग्वाल पहाड़ी में 148 एक्यूआई रहा। शुक्रवार को ग्वाल पहाड़ी का एक्यूआई 253 और टेरी ग्राम का 235 दर्ज हुआ था। ऐसे में इन दोनों केंद्रों पर प्रदूषण के स्तर में गिरावट आई है। इससे पहले बृहस्पतिवार को शहर का औसत एक्यूआई 193 था, जबकि उससे पहले बुधवार को यह 216 था। नए आंकड़ों के अनुसार, चारों निगरानी केंद्रों पर एक्यूआई 101 से 200 के बीच दर्ज किया गया है। इस आधार पर हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में है। हालांकि, विकास सदन का एक्यूआई 218 होने के कारण वहां हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी हुई है।



चार स्टेशनों में सबसे ज्यादा एक्यूआई विकास सदन स्टेशन का