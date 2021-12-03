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22 दिसंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशनअमर उजाला ब्यूरोफरीदाबाद। हरियाणा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए निर्वाचन विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभियान की समीक्षा करते हुए सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्धारित समयसीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। वहीं, फरीदाबाद में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त आयुष सिन्हा ने अधिकारियों को अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लीकेट मतदाताओं की पहचान से जुड़े मामलों की मौके पर जांच करने और गणना प्रपत्र वितरण की स्थिति का जायजा लेने को कहा।सेक्टर-12 स्थित लघु सचिवालय सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए उपायुक्त आयुष सिन्हा ने कहा कि अधिकारी संबंधित क्षेत्रों में जाकर सुनिश्चित करें कि बूथ स्तर अधिकारियों (बीएलओ) ने मतदाताओं तक गणना प्रपत्र पहुंचाए हैं या नहीं। चिह्नित मतदाताओं के संबंध में वास्तविक स्थिति की जांच कर अभियान को निर्धारित समय में पूरा कराया जाए। उन्होंने कहा कि जिले में गणना प्रपत्र बीएलओ को वितरित किए जा चुके हैं और अभियान को समय पर पूरा करने के लिए आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं।निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार दावे और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 15 दिसंबर 2026 तक पूरी की जाएगी। जबकि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 22 दिसंबर को होगा। एएसडीडी श्रेणी के मतदाताओं के गणना प्रपत्रों के वितरण और संग्रहण की प्रक्रिया 30 नवंबर तक चलेगी। इन प्रपत्रों के निपटारे का कार्य 10 दिसंबर तक पूरा करने की समयसीमा निर्धारित की गई है। बैठक में एडीसी अंजलि श्रोत्रिया, एसडीएम बड़खल त्रिलोक चंद, एसडीएम फरीदाबाद डॉ. हनी बंसल, एसडीएम बल्लभगढ़ मयंक भारद्वाज, एचएसवीपी संपदा अधिकारी नवीन कुमार, नगराधीश अंकित कुमार आदि मौजूद थे।