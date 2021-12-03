Faridabad News: चंदीला क्रिकेट अकादमी दो विकेट से जीती

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फरीदाबाद। सेक्टर-15 स्थित स्काईवॉकर्स क्रिकेट अकादमी मैदान पर शनिवार को चंदीला क्रिकेट अकादमी ने स्काईवॉकर्स क्रिकेट अकादमी जूनियर को दो विकेट से हरा दिया। स्काईवॉकर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 40 ओवर में आठ विकेट पर 272 रन बनाए। जवाब में चंदीला अकादमी ने 34 ओवर में आठ विकेट पर 273 रन बनाकर जीत दर्ज की। स्काईवॉकर्स की ओर से आदित्य जांगड़ा और इकनान खान ने 39-39 रन बनाए। हिमांक गुप्ता ने नाबाद 48 रन और शिप्रक गांधी ने 33 रन का योगदान दिया। चंदीला की ओर से प्रियांशु प्रताप ने तीन विकेट हासिल किए। संवाद