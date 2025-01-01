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अमर उजाला ब्यूरोफरीदाबाद। सामाजिक परंपराओं में सुधार और ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने की दिशा में जिला फरीदाबाद ब्राह्मण सभा ने कई अहम फैसले लिए हैं। रविवार को बल्लभगढ़ स्थित ब्राह्मण भवन में आयोजित बैठक में तेज आवाज में डीजे बजाने पर कानूनी रोक लगाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नाम जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया। साथ ही सभा ने समाज के लोगों की सुविधा के लिए अपनी वेबसाइट भी लॉन्च की।बैठक में सदस्यों ने कहा कि तेज आवाज में बजने वाला डीजे ध्वनि प्रदूषण की बड़ी समस्या बन चुका है। गलियों और शादी समारोहों में निर्धारित ध्वनि सीमा से अधिक आवाज में डीजे बजने से बुजुर्गों, बीमार लोगों और आम नागरिकों को परेशानी होती है। इससे स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसे देखते हुए डीजे के इस्तेमाल पर कानूनी रूप से रोक लगाने की मांग सरकार तक पहुंचाने के लिए ज्ञापन सौंपने का फैसला सर्वसम्मति से लिया गया।सभा की ओर से लॉन्च की गई वेबसाइट को समाज के लिए उपयोगी मंच के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके माध्यम से विवाह योग्य युवक-युवतियों के प्रोफाइल उपलब्ध होंगे, वहीं बेरोजगार युवा अपना बायोडाटा अपलोड कर सकेंगे। सभा इन बायोडाटा के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में सहयोग करेगी। बैठक में जिला ब्राह्मण सभा के तत्कालीन प्रधान बृजमोहन बातिश की ओर से 22 मार्च 2026 को आयोजित ब्राह्मण पंचायत में समाजहित के लिए गए निर्णयों को प्रभावी ढंग से लागू कराने पर भी चर्चा हुई। गैरजरूरी सामाजिक रस्मों को सीमित करने और परंपराओं को सरल बनाने के लिए तय नियमावली को लागू कराने पर सहमति बनी।जिला ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष डाॅ. तेजपाल शर्मा ने बताया कि बैठक में मृतक के ऊपर चादर की जगह घी व सामग्री चढ़ाने, सूखा सीदा बंद करने, तेरहवीं व हवन से पहले पातक वाले घर में भोजन की व्यवस्था नहीं करने तथा दिन में केवल धार्मिक व सामाजिक भजनों के आयोजन जैसे फैसले शामिल हैं। इसके अलावा पाग में केवल सफेद पगड़ी का प्रयोग, रस्म पगड़ी और श्रद्धांजलि सभाओं में महिलाओं की सहभागिता, पिता के जीवित रहते माता की श्रद्धांजलि सभा में बेटे को पगड़ी नहीं बांधने तथा शादी समारोहों में भाईचारे की पत्तल को रिश्तेदारों तक सीमित रखने जैसे निर्णयों को लागू कराने पर जोर दिया गया।लगन-सगाई में विशिष्ट अतिथियों के सत्कार, दहेज की सूची पढ़ने और भात-छोछक में लोगों की संख्या सीमित रखने को लेकर भी नियम तय किए गए हैं। बैठक में पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा, टिपर चंद शर्मा, बृजलाल शर्मा, उद्योगपति कृष्ण कौशिक, सतबीर भारद्वाज, सुमित गौड़, श्यामसुंदर कौशिक, सुनील कौशिक, हेमंत कौशिक सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे।