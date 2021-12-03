Faridabad News: सेक्टर-46 के पार्कों में लगेंगी बोलार्ड लाइटें

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अमर उजाला ब्यूरोफरीदाबाद। सेक्टर-46 के विभिन्न पार्कों को रात के समय रोशन करने के लिए नगर निगम ने बोलार्ड लाइटें लगाने की योजना तैयार की है। इसके लिए नगर निगम की ओर से 48 लाख 74 हजार रुपये का बजट मंजूर किया गया है।विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, सेक्टर-46 के विभिन्न पार्कों में बोलार्ड लाइटों को लगाने के बाद इनकी मरम्मत का जिम्मा भी संबंधित कंपनी पर ही होगा। चयनित कंपनी को लाइटों को आवश्यकतानुसार ऑन-ऑफ करने की जिम्मेदारी भी संभालनी होगी। पार्कों में बोलार्ड लाइटें लगने से स्थानीय लोगों को शाम के समय पार्कों में घूमने और बैठने में सुविधा मिलने की उम्मीद है। वहीं, पर्याप्त रोशनी होने से अंधेरे वाले हिस्सों में सुरक्षा संबंधी समस्याओं को भी कम किया जा सकेगा।