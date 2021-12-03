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Faridabad News: सेक्टर-46 के पार्कों में लगेंगी बोलार्ड लाइटें

Thu, 08 Oct 2026 12:27 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 12:27 AM IST
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Bollard lights to be installed in Sector-46 parks.
सेक्टर-46 के पार्कों में लगेंगी बोलार्ड लाइटें- वार्ड 20 के विभिन्न पार्कों में सप्लाई और इंस्टॉलेशन का काम होगा
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। सेक्टर-46 के विभिन्न पार्कों को रात के समय रोशन करने के लिए नगर निगम ने बोलार्ड लाइटें लगाने की योजना तैयार की है। इसके लिए नगर निगम की ओर से 48 लाख 74 हजार रुपये का बजट मंजूर किया गया है।

विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, सेक्टर-46 के विभिन्न पार्कों में बोलार्ड लाइटों को लगाने के बाद इनकी मरम्मत का जिम्मा भी संबंधित कंपनी पर ही होगा। चयनित कंपनी को लाइटों को आवश्यकतानुसार ऑन-ऑफ करने की जिम्मेदारी भी संभालनी होगी। पार्कों में बोलार्ड लाइटें लगने से स्थानीय लोगों को शाम के समय पार्कों में घूमने और बैठने में सुविधा मिलने की उम्मीद है। वहीं, पर्याप्त रोशनी होने से अंधेरे वाले हिस्सों में सुरक्षा संबंधी समस्याओं को भी कम किया जा सकेगा।
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