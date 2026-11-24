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फरीदाबाद। दिल्ली-आगरा हाईवे पर मेवला महाराजपुर मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार रात तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर की ग्रिल से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार दो दोस्तों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान दिल्ली के मोलड़बंद निवासी अनिल यादव और हरकेश नगर निवासी राजू उर्फ राजपाल के रूप में हुई है। दोनों की उम्र करीब 32 से 35 वर्ष थी। वे एक निजी कंपनी में नौकरी करते थे और शादीशुदा थे।पुलिस के अनुसार, दोनों सोमवार रात बाइक से फरीदाबाद में अपने एक दोस्त से मिलने के लिए घर से निकले थे। मेवला महाराजपुर मेट्रो स्टेशन के पास उनकी बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर की ग्रिल से टकरा गई। बताया जा रहा है कि बाइक की रफ्तार तेज थी और दोनों ने हेलमेट नहीं पहना था। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। हाईवे से गुजर रहे लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि मृतकों के पास मिले दस्तावेजों के आधार पर उनकी पहचान कर परिजनों को सूचना दी गई। पोस्टमार्टम के बाद दोनों के शव परिजनों को सौंप दिए गए। संवाद