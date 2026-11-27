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इच्छुक आवेदक 23 दिसंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पुरस्कार के तहत अधिकतम दो लाख रुपये तक की राशि दी जाएगी। अतिरिक्त उपायुक्त अंजलि श्रोत्रिया ने बताया कि वर्ष 2025-26 के दौरान ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में काम करने वाले संस्थानों और इकाइयों को इन पुरस्कारों के लिए चुना जाएगा। इसका उद्देश्य प्रदेश में ऊर्जा की बचत, दक्षता और सतत ऊर्जा उपयोग को बढ़ावा देना है। पुरस्कार के लिए एमएसएमई समेत विभिन्न उद्योगों, वाणिज्यिक एवं सरकारी भवनों, संस्थानों और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों से आवेदन मांगे गए हैं। योजना और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी के लिए हरेडा कार्यालय के दूरभाष नंबर 0172-2566533 और 2587233 पर संपर्क किया जा सकता है। संवाद

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फरीदाबाद। ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले उद्योगों, संस्थानों और आवासीय सोसाइटियों को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से राज्य स्तरीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार (एसएलईसीए-2026) दिए जाएंगे। इसके लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग और हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (हरेडा) ने आवेदन आमंत्रित किए हैं।