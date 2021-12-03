विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। शहर की सड़कों पर कई ऑटो चालक अपनी सीट पर ही दो-दो सवारियां बैठाकर चल रहे हैं। सवारियों के पैर ऑटो से बाहर लटके रहते हैं और यातायात के बीच पास से गुजरने वाले वाहनों से टकराने का खतरा बना रहता है। ऑटो की आगे की सीट चालक के लिए निर्धारित होती है, लेकिन अधिक सवारी बैठाने के लालच में कुछ चालक इस नियम की अनदेखी कर रहे हैं। चालक के साथ दो यात्रियों के बैठने से उसके हाथ-पैर चलाने की जगह सीमित हो जाती है। इससे वाहन पर नियंत्रण प्रभावित होने और अचानक ब्रेक लगाने या मोड़ काटने के दौरान संतुलन बिगड़ने का खतरा रहता है। बाहर लटके यात्रियों के पैर दोपहिया वाहनों और अन्य वाहनों से टकरा सकते हैं। कई बार पैर छू जाने पर राहगीरों और वाहन चालकों के साथ कहासुनी भी हो जाती है। इसका असर पीछे बैठी सवारियों पर भी पड़ता है। आगे अतिरिक्त यात्री बैठाने के बावजूद कई ऑटो में पीछे भी क्षमता से अधिक सवारियां बैठाई जाती हैं। ऐसे में बच्चों और बुजुर्गों के लिए सफर ज्यादा जोखिम भरा हो जाता है। हादसा होने पर आगे बैठी सवारी को गंभीर चोट लग सकती है।एनआईटी-1 निवासी भावना ने बताया कि शहर के प्रमुख चौराहों, बाजारों और मेट्रो स्टेशनों के बाहर नियमित जांच अभियान चलाया जाए। चालान के साथ ऑटो चालकों को नियमों और यात्रियों की सुरक्षा के प्रति जागरूक भी किया जाना चाहिए। बल्लभगढ़ निवासी प्रदीप गुप्ता ने बताया कि बल्लभगढ़ में ऑटो चालक नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। गांवों को जाने वाले ऑटो ओवरलोड होते हैं। इनमें छह-सात सवारियां होती हैं।ट्रैफिक थाना एसएचओ अनोज कुमार ने बताया कि चालक की सीट पर अतिरिक्त सवारी बैठाने वाले ऑटो चालकों के खिलाफ नियमित रूप से चालान किए जाते हैं। पहली बार नियम तोड़ने पर 500 और दूसरी बार 1,500 रुपये का चालान किया जाता है।