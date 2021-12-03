फरीदाबाद। जिले में दिसंबर में औद्योगिक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। इसमें 400 से अधिक कंपनियां अपने उत्पादों और तकनीक का प्रदर्शन करेंगी। प्रदर्शनी से स्थानीय औद्योगिक इकाइयों को नए कारोबारी संपर्क बनाने, उत्पादों की जानकारी साझा करने और बाजार विस्तार के अवसर मिलेंगे।आईएमटी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रधान प्रमोद राणा ने बताया कि प्रदर्शनी में हिस्सा लेने के लिए करीब 300 औद्योगिक इकाइयां अभी तक पंजीकरण करा चुकी हैं। इनमें लगभग 50 प्रतिशत इकाइयां फरीदाबाद की हैं, जबकि करीब 20 प्रतिशत कंपनियां दूसरे राज्यों से भी पहुंचेंगी। कुछ विदेशी कंपनियों ने भी प्रदर्शनी के लिए पंजीकरण कराया है। इससे आयोजन में स्थानीय उद्योगों के साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की कंपनियों की भागीदारी देखने को मिलेगी। प्रदर्शनी में उद्योगों से जुड़े उत्पाद, नई तकनीक और कारोबारी संभावनाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके साथ ही सामाजिक गतिविधियों को भी आयोजन का हिस्सा बनाया जाएगा। प्रदर्शनी परिसर में रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जांच शिविर और युवाओं के लिए रोजगार एवं करियर अवसरों से संबंधित स्टॉल लगाए जाएंगे। इससे युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाओं और करियर विकल्पों की जानकारी मिल सकेगी। पिछले वर्ष आयोजित औद्योगिक प्रदर्शनी में करीब 500 औद्योगिक इकाइयों ने हिस्सा लिया था। इस बार भी बड़ी संख्या में कंपनियों की भागीदारी को देखते हुए उद्योग जगत में आयोजन को लेकर उत्साह है। प्रदर्शनी स्थानीय उद्योगों को एक मंच पर लाने और आपसी सहयोग बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती है। औद्योगिक संगठन के प्रधान. प्रमोद राणा ने बताया कि जैसे-जैसे प्रदर्शनी की तिथि नजदीक आ रही है, पंजीकरणों की संख्या तेजी से बढ़ रही है।