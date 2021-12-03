फरीदाबाद। नगर निगम प्रशासन ने सेक्टर-7ए स्थित ग्रीन बेल्ट की सुरक्षा और सौंदर्यीकरण के लिए चारदीवारी बनाने की योजना को पूरा करने के लिए फिर से कंपनी की तलाश शुरू कर दी है। निगम प्रशासन ने मंगलवार को इसके लिए नए सिरे से टेंडर लगा दिया। इस कार्ययोजना के तहत ग्रीन बेल्ट के चारों ओर आठ फीट ऊंची बाउंड्री वॉल बनाई जाएगी। दीवार पर ग्रिट वॉश प्लास्टर के साथ आरसीसी जाली भी लगाई जाएगी। इस कार्य पर करीब 25.02 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।नगर निगम के वार्ड-39 में आने वाली इस ग्रीन बेल्ट की चारदीवारी बनने से क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद है। खुली ग्रीन बेल्ट में अनधिकृत प्रवेश और कचरा डालने जैसी समस्याओं को रोकने में भी मदद मिल सकती है। आठ फीट ऊंची दीवार के साथ आरसीसी जाली लगाने का प्रावधान किया गया है, जिससे चारदीवारी को बेहतर स्वरूप दिया जा सकेगा। यह टेंडर रिकॉल श्रेणी में जारी किया गया है। नगर निगम के अधीक्षण अभियंता ओमवीर सिंह ने बताया कि निगम प्रशासन ने एक बार फिर से टेंडर लगाया है। उम्मीद है कि इस बार निर्माण कार्य के लिए कंपनी के साथ अनुबंध हो जाएगा।