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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। बड़खल-पाली रोड पर सैनिक कॉलोनी नर्सरी के पास कार की टक्कर से बाइक सवार अमेजन कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में उसकी बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। घायल को पहले बीके अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर परिजन उसे बेहतर इलाज के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले गए। फिलहाल उसका उपचार चल रहा है। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।एसजीएम नगर निवासी मोहम्मद यामिन ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसका सगा साला सलमान (30) सेक्टर-48 स्थित अमेजन कंपनी में नौकरी करता है। 24 नवंबर की शाम करीब 6:30 बजे वह कंपनी से डिलीवरी लेकर बाइक से अचीवर मॉल की तरफ जा रहा था। जब वह बड़खल-पाली रोड पर सैनिक कॉलोनी नर्सरी के पास पहुंचा तो भांखरी की तरफ से आ रही कार के चालक ने अचानक गाड़ी मोड़ दी। इससे सलमान की बाइक कार से टकरा गई और वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद कार चालक ही सलमान को बीके अस्पताल लेकर पहुंचा। सूचना मिलने पर परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। सलमान की हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया। परिजन उसे वहां ले गए, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि शिकायत के आधार पर कार चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।