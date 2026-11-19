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फरीदाबाद। गांधी कॉलोनी में शादी के दौरान कहासुनी के बाद दो परिवारों में मारपीट हो गई। आरोप है कि कुछ युवकों ने रवि की पिटाई की, जिससे उन्हें चोट आई। विवाद में दोनों परिवारों की महिलाएं भी भिड़ गईं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। रवि के अनुसार, उनकी मौसी जमुना के घर शादी थी। वहां उनके साथ मारपीट हुई। बाद में वह पत्नी के साथ दोबारा पहुंचे तो फिर कहासुनी हो गई। वहीं, जमुना का आरोप है कि रवि शराब पीकर घर में हंगामा कर रहे थे। दोनों पक्षों ने एनआईटी थाना पुलिस को शिकायत दी है। पुलिस जांच कर रही है। संवाद