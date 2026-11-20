संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। मुजेसर गांव में कार्यालय के बाहर खड़ी फॉर्च्यूनर पर फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसकी पहचान गांव मुजेसर निवासी सागर उर्फ एप्पल के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, वह संस्कार के साथ वारदात में शामिल था। आरोपी को अदालत में पेश कर एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है।पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि गांव निवासी विनोद जाखड़ ने शिकायत दी थी कि 26 अक्तूबर की सुबह करीब पांच बजे वह अपने कार्यालय के अंदर सो रहे थे। इसी दौरान बिना नंबर प्लेट की काली स्कॉर्पियो में सवार होकर आए चार-पांच युवकों ने बाहर खड़ी उनकी फॉर्च्यूनर पर गोलियां चला दीं। शिकायत पर मुजेसर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अपराध शाखा सेक्टर-16 की जांच में सामने आया कि शिकायतकर्ता के साथ रंजिश के चलते संस्कार, सागर को अपने साथ लेकर गया था। पुलिस के मुताबिक, सागर ने अवैध हथियार से फॉर्च्यूनर पर फायरिंग की थी। मामले में संस्कार को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस अब सागर से पूछताछ कर वारदात में इस्तेमाल हथियार बरामद करने का प्रयास करेगी।