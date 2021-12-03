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सुरेश के खाते में ठगी के पचास हजार रुपये आए थे, जिसे उसने साइबर ठगों को दिया। पुलिस प्रवक्ता यशपाल के अनुसार, पीड़ित ने 27 अक्तूबर 2026 को शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, एक युवती ने पार्ट टाइम नौकरी का झांसा देकर व्हाट्सएप पर टेलीग्राम आईडी भेजी। पीड़ित ने 7,65,839 रुपये निवेश किए, लेकिन उसे कोई रकम वापस नहीं मिली। जांच के बाद पुलिस ने बीकॉम पास और निजी नौकरी करने वाले सुरेश को गिरफ्तार किया। उसे अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। संवाद

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फरीदाबाद। साइबर थाना एनआईटी पुलिस ने टेलीग्राम टास्क के नाम पर 7,65,839 रुपये की ठगी के मामले में दिल्ली के सुरेश को गिरफ्तार किया है। फरीदाबाद के पर्वतीय कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति से यह ठगी हुई।