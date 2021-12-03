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बल्लभगढ़। नवनिर्मित अटल सभागार में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आठ फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। नगर निगम प्रशासन ने प्रतिमा स्थापित करने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रतिमा एफआरसी (फाइबर रिइनफोर्स्ड कंक्रीट) मटेरियल से तैयार कराई जाएगी, जिस पर करीब 10 से 12 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती और सुशासन दिवस के अवसर पर प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। इसी दिन सभागार का नाम भी औपचारिक रूप से अटल सभागार रखा जाएगा। नगर निगम की ओर से इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

संवाद न्यूज एजेंसी