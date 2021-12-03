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फरीदाबाद। अदालत में पेशी से बच रहे सात बेल जंपर और दो उद्घोषित बदमाशों को फरीदाबाद पुलिस ने एक दिन में गिरफ्तार किया है। पुलिस की अलग-अलग टीमों ने अभियान चलाकर सभी नौ आरोपियों को पकड़ा। इनमें सात आरोपी जमानत पर रिहा होने के बाद निर्धारित तारीखों पर अदालत में पेश नहीं हो रहे थे। वहीं, दो को अदालत ने उद्घोषित अभियुक्त घोषित किया हुआ था। पुलिस प्रवक्ता यशपाल के अनुसार, विभिन्न आपराधिक मामलों में जमानत मिलने के बाद अदालत में पेश न होने पर सात आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई थी। दो उद्घोषित अपराधी गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार चल रहे थे। पुलिस की टीमें इनकी तलाश कर रही थीं। अभियान के तहत सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। संवाद