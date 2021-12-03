आरोपियों से 3.93 लाख रुपये बरामद और 428 शिकायतों का किया निपटारासंवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। साइबर ठगी के मामलों में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक सप्ताह में 51 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से 3.93 लाख रुपये बरामद किए हैं, जबकि ठगी से संबंधित शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए अलग-अलग बैंक खातों में 11,81,931 रुपये फ्रीज कराए हैं।गिरफ्तार आरोपियों में बादल, दीपक, कन्हैया चंद्रवंशी, कृष्ण, अमन, दिलखुश, रामनिवास, अरविंद, राजकुमार, प्रबल प्रताप, सुगम, मोनू, मिथुन, हिमांशु, ऋतिक, रोहन, मनीष, अभिषेक, अमित, मुकुल, विनोद, धर्मेंद्र, हेमंत, मनु वासन्य, अनिल मिश्रा, हर्षित, विवेक, दीपजल, राजबीर, जय शर्मा, सन्नी, यशपाल, अवधेश, मुकेश, विनम्र जैन, मुकेश भावसार, अनिकेत भार्गव, सलीम यासीन, नोमान जाकिर, जतिन, शुभम, राहुल, मोमिन, नरेश, सुखवंत सिंह, पीयूष, तुषार और विक्रांत सहित एक महिला शामिल है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि 14 से 20 नवंबर के बीच साइबर थाना एनआईटी और सेंट्रल ने 4-4 मामलों में, जबकि बल्लभगढ़ साइबर थाने ने दो मामलों में कार्रवाई की। इन 10 मामलों में कुल 51 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान साइबर पुलिस की टीमों ने 428 शिकायतों का निपटारा भी किया।