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फरीदाबाद। जवाहर कॉलोनी स्थित बीएन पब्लिक स्कूल में शनिवार को एक दिवसीय योग चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। देव योग संस्थान के संस्थापक योगाचार्य देवराज आर्य के सान्निध्य में हुए इस शिविर में करीब 300 विद्यार्थियों और 25 शिक्षकों ने भाग लिया। यह शिविर दृढ़ संकल्प अभियान के तहत आयोजित 251 शिक्षण संस्थानों के शिविरों की 116वीं कड़ी थी। योगाचार्य देवराज आर्य ने रक्तचाप नियंत्रित रखने के लिए कई आसनों का अभ्यास कराया। इनमें ताड़ासन, वज्रासन, मकरासन, शशांकासन और पवनमुक्तासन प्रमुख थे। उन्होंने अनुलोम-विलोम, भ्रामरी, शीतली, शीतकारी जैसे प्राणायाम भी सिखाए। गहरी श्वास लेने की तकनीक का भी अभ्यास कराया गया। योगाचार्य ने सभी प्रतिभागियों को नियमित योग और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने संतुलित जीवनशैली अपनाने के महत्व पर भी जोर दिया। संवाद