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फरीदाबाद। सेक्टर-12 स्थित जिला अदालत परिसर में आयोजित विशेष लोक अदालत में चेक बाउंस के 257 मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया गया। लोक अदालत में सुनवाई के लिए कुल 835 मामले रखे गए थे। इनमें पक्षकारों के बीच 3,11,92,967 रुपये की राशि पर समझौता हुआ। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर आयोजित लोक अदालत जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन जगदीप सिंह के मार्गदर्शन में हुई। इसका संचालन मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं प्राधिकरण के सचिव जितेंद्र सिंह की देखरेख में किया गया। जितेंद्र सिंह ने बताया कि लोक अदालत में हुए फैसलों के खिलाफ अपील का प्रावधान नहीं है। इसमें पक्षकारों को कोर्ट फीस भी वापस मिल जाती है।

संवाद न्यूज एजेंसी