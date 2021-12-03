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600 ब्राह्मणों ने कराया विधि-विधान से अनुष्ठान, दिल्ली-एनसीआर से पहुंचे श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेकसंवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। मिट्टी को शिव स्वरूप देकर आस्था के रंग में रंगने का अनूठा दृश्य रविवार को औद्योगिक नगरी में देखने को मिला। कहीं महिलाएं पार्थिव शिवलिंग तैयार करने में जुटी थीं तो कहीं वैदिक मंत्रोच्चार के बीच श्रद्धालु भगवान शिव की आराधना कर रहे थे। अवसर था सवा करोड़ पार्थिव शिवलिंग के सामूहिक पूजन का। इस धार्मिक आयोजन में फरीदाबाद के अलावा दिल्ली-एनसीआर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। सुबह से शुरू हुआ पूजा-अर्चना का सिलसिला देर रात तक चलता रहा।आयोजन की खास बात यह रही कि शिवलिंग निर्माण से लेकर पूजा-अर्चना तक बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने स्वयं भागीदारी निभाई। करीब 15 हजार से अधिक महिलाओं ने मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग तैयार किए। इसके लिए विशेष रूप से पलवल से मिट्टी मंगवाई गई थी। महिलाओं ने धार्मिक परंपराओं और विधि-विधान के अनुसार शिवलिंग बनाए। इसके बाद इनकी सामूहिक रूप से पूजा की गई। आयोजन में करीब 600 ब्राह्मणों को अनुष्ठान संपन्न कराने के लिए आमंत्रित किया गया था। पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्री बिहार से मंगवाई गई थी।समाजसेवी सत्यपाल सिंह ने बताया कि इतने बड़े स्तर पर धार्मिक आयोजन कराने के लिए पहले से तैयारियां की गई थीं। इसमें पूर्वांचल और मिथिलांचल के श्रद्धालुओं ने विशेष उत्साह के साथ भाग लिया। बाबा मिथिलेश्वर नाथ पूजा समिति के प्रधान कंचन कुमार मिश्रा, सचिव मिथिलेश झा और कोषाध्यक्ष जय शंकर झा ने बताया कि सुबह से ही महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं का पहुंचना शुरू हो गया था। श्रद्धालुओं ने पार्थिव शिवलिंगों पर जलाभिषेक कर परिवार की सुख-समृद्धि और शांति की कामना की।