दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन कॉलेज (सांध्य) में महिलाओं की डिजिटल निजता और सुरक्षा पर मंथन के लिए विशेषज्ञ जुटे। कॉलेज के महिला विकास प्रकोष्ठ (परवाज़) की ओर से जामिया हमदर्द के महिला विकास प्रकोष्ठ के सहयोग से शुक्रवार को महिलाओं की डिजिटल सुरक्षा और निजता पर एक दिवसीय ऑनलाइन संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी का विषय विमेन अंडर सर्विलांस:प्राइवेसी, टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल वायलेंस था। कार्यक्रम की शुरुआत कॉलेज के प्राचार्य प्रो भारत सिंह और अन्य अतिथियों के संबोधन से हुई।जामिया हमदर्द के कुलपति प्रो एम ज़ैनुल आबिदीन ने महिलाओं की डिजिटल सुरक्षा, निजता और अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। संगोष्ठी में कुल 136 लोगों ने हिस्सा लिया। दिल्ली पुलिस के सहायक पुलिस आयुक्त मनोज कुमार सहित कई शिक्षाविदों और विशेषज्ञों ने साइबर अपराध, ऑनलाइन हिंसा, डिजिटल निजता और सोशल मीडिया में महिलाओं की छवि जैसे विषयों पर अपने विचार रखे। संगोष्ठी में वक्ताओं ने डिजिटल दुनिया में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों और उनसे बचाव के उपायों पर भी चर्चा की। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को डिजिटल माध्यमों से जुड़ी समस्याओं के प्रति जागरूक करना और सुरक्षित व संवेदनशील समाज के निर्माण के लिए संवाद को बढ़ावा देना था। संगोष्ठी की संयोजक डॉ सिमी रिज़वी रहीं। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं ने भी सक्रिय भूमिका निभाई।