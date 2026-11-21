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नई दिल्ली । दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जे के मामले में चार लोगों की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने संपत्ति पर कब्जे के बदले हर महीने 6,978 रुपये और 12 फीसदी सालाना ब्याज देने का आदेश बरकरार रखा है। मामला सब्जी मंडी के आर्यपुरा इलाके की एक सरकारी संपत्ति से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं के पिता को संपत्ति के एक हिस्से में रहने की अनुमति दी गई थी। यह अनुमति 5 अप्रैल 2000 को रद्द कर दी गई थी। इसके बाद भी परिवार का संपत्ति पर कब्जा बना रहा। याचिकाकर्ताओं ने हर्जाने के आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि उन्हें किराया बकाया बताकर नोटिस दिया गया था। हाई कोर्ट ने कहा कि उन्हें अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिला था। संपत्ति पर उनका कब्जा पहले ही अवैध पाया जा चुका था और लाइसेंस रद्द करने का आदेश भी बरकरार था।

संवाद न्यूज एजेंसी