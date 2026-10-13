Delhi NCR News: शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने छात्राओं को बांटी 432 साइकिल

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विद्यार्थी भविष्य की चुनौतियों के लिए स्वयं को तैयार करें: आशीष सूदअमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। दिल्ली सरकार का उद्देश्य विद्यार्थियों में अटूट आत्मविश्वास विकसित करना है, जिससे कि वे केवल रिपोर्ट कार्ड के अंकों तक सीमित न रहें, बल्कि उनमें विषयों की समझ, व्यावहारिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक के माध्यम से सीखने की क्षमता विकसित हो। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने यह बातें जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल में आयोजित विशेष कार्यक्रम में कही। इस दौरान उन्होंने कक्षा नौवीं की छात्राओं को 432 साइकिल वितरित कीं। दिल्ली सरकार ने 31 जुलाई से विद्या वाहिनी योजना को शुरू किया था। इसके अंतर्गत अब तक दिल्लीभर में लगभग 26,000 साइकिल दी जा चुकी हैं।कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को पहचाने, नए कौशल सीखें और भविष्य की चुनौतियों के लिए स्वयं को तैयार करें। सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक बच्चे को सरकारी स्कूलों में विश्वस्तरीय डिजिटल शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध हों। शिक्षा मंत्री ने कहा कि साइकिल छात्राओं के लिए केवल आने-जाने का साधन नहीं है, बल्कि यह उनके आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को बढ़ाने का माध्यम भी है। उन्होंने अभिभावकों से अपनी बेटियों को साइकिल चलाने और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने की अपील की।