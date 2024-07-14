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पूर्वी दिल्ली: जीटीबी अस्पताल से दूधमुंहे बच्चे को ले उड़ी महिला, पड़ोसी बनकर आई और पांच मिनट में नवजात गायब

Sat, 17 Oct 2026 01:18 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sat, 17 Oct 2026 01:18 AM IST
सार

आरोपी महिला ने खुद को पीड़िता का पड़ोसी बताकर पहले भरोसा जीता और फिर मौका पाकर बच्चे को लेकर चंपत हो गई। घटना के बाद से परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। 

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East Delhi: Woman makes off with an infant from GTB Hospital
जीटीबी अस्पताल, file - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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शाहदरा स्थित गुरु तेग बहादुर (जीटीबी) अस्पताल एक शातिर महिला ने मां के विश्वास का फायदा उठाकर उसके दूधमुंहे बच्चे का अपहरण कर लिया। आरोपी महिला ने खुद को पीड़िता का पड़ोसी बताकर पहले भरोसा जीता और फिर मौका पाकर बच्चे को लेकर चंपत हो गई। घटना के बाद से परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। 

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पीड़िता सलोनी अपने परिवार के साथ हर्ष विहार के सबोली विस्तार में किराए के मकान पर रहती हैं, जबकि उनका मायका या ससुराल नंद नगरी के सी-3 ब्लॉक में है। गुरुवार की सुबह करीब 10:30 बजे सलोनी अपने मासूम बेटे (जिसे प्यार से लड्डू पुकारा जाता है) की तबियत दिखाने जीटीबी अस्पताल की एमसीएच (मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य) बिल्डिंग पहुंची थीं। जांच में खुलासा हुआ है कि जब सलोनी बेंच पर बैठी थीं तभी काले रंग का बुर्का पहने एक अज्ञात महिला उनके पास आकर बैठ गई। 
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आरोपी महिला ने चालाकी से बातचीत का सिलसिला शुरू किया और खुद को पड़ोसी और परिचित बताकर महिला ने सलोनी का विश्वास जीत लिया। इसी दौरान दोपहर करीब 12:30 बजे सलोनी को जोर की प्यास लगी। उसने पास में बैठी उस महिला से पानी का प्रबंध करने को कहा लेकिन शातिर ने पानी लाने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद सलोनी ने अपने बच्चे को उस कथित पड़ोसी की गोद में सौंपा दिया और खुद पानी पीने के लिए चंद कदम दूर चली गईं। महज पांच मिनट के भीतर पानी लेकर लौटीं सलोनी ने देखा तो वह बुर्कापोश महिला वहां से फरार हो गई।
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पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी कैमरे
अचानक हुई इस वारदात से अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी मच गई। पीड़िता ने बदहवास हालत में पूरे अस्पताल और आसपास के इलाकों में अपने बच्चे की तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही जीटीबी एन्क्लेव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता सलोनी के बयान के आधार पर अपहरण की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस अब अस्पताल और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने में जुटी है।

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