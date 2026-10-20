विजयादशमी: दिल्ली में हुआ रावण दहन, राष्ट्रपति मुर्मू, पीएम मोदी समेत कई दिग्गज दशहरा समारोह में हुए शामिल

राजधानी दिल्ली में मंगलवार को विजयादशमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। राम-रावण युद्ध के मंचन के बाद अलग-अलग रामलीला मैदानों में रावण के पुतलों का दहन किया गया। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश की राजनीति के कई दिग्गज दशहरा समारोह में शामिल हुए। द्वारका से लेकर पूर्वी दिल्ली और लालकिला मैदान तक उत्सव का माहौल रहा। विशाल रावण के पुतलों के दहन को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए।

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VIDEO | Delhi: President Droupadi Murmu, Delhi CM Rekha Gupta attend Ramleela organised by Dwarka Ramleela Committee. (Source: President of India YT) #Dussehra #PresidentofIndia #DroupadiMurmu #RekhaGupta https://t.co/AqaZ6MxFaW — Press Trust of India (@PTI_News) October 20, 2026

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#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi attends #Dussehra celebrations at IP Extension in East Delhi. (Source: DD News) https://t.co/YZNK3de7bK — ANI (@ANI) October 20, 2026

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारका सेक्टर-10 में द्वारका श्री रामलीला सोसायटी की ओर से आयोजित दशहरा समारोह में शामिल हुईं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी राष्ट्रपति के साथ मौजूद रहीं। यहां रामलीला के समापन पर 221 फुट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया। विशाल पुतले के साथ विजयादशमी का यह आयोजन द्वारका के प्रमुख आकर्षणों में शामिल रहा।राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दशहरा समारोह में कहा, 'सभी को दशहरा के महापर्व पर बहुत-बहुत बधाई। ये त्योहार अधर्म और अन्याय पर धर्म और न्याय की विजय का उत्सव है। दशहरा के अवसर पर देश-विदेश के अनेक स्थानों पर आयोजित रामलीलाओं के माध्यम से करोड़ों लोग राम कथा के महान आदर्शों को याद करते हैं।"वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज स्थित आईपी एक्सटेंशन रामलीला समिति के दशहरा समारोह में पहुंचे। यहां राम-रावण युद्ध के मंचन के बाद रावण दहन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'मैं सभी देशवासियों को विजयादशमी की बधाई देता हूं। आज भारत का कोना-कोना राममय है गांव-गांव शहर-शहर रामलीला के रास में देश डूबा हुआ है। देशभर में रामलीलाओं का मंचन प्रभु श्री राम के आदर्शों को जीवंत रखने की परंपरा, अत्याचार और आतंक का अंत का उदघोष और असत्य पर सत्य सनातन की विजय का विश्वास हमारे लिए ये केवल त्योहार नहीं है। ये भारत की प्राण ऊर्जा है।'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'इस देश ने इसकी संस्कृति ने और इसके पूर्वजों ने हजारों वर्षों से प्रभु श्रीराम की उपासना की है। ये आस्था केवल इसलिए नहीं है कि श्रीराम ने राक्षस राज रावण का अंत किया था। ये आस्था इसलिए भी है क्योंकि प्रभु राम ने हमें ऐसे आदर्श दिए जो मानवता के इतिहास में अतुलनीय है।'



द्वारका सेक्टर-10 में द्वारका श्री रामलीला सोसायटी की ओर से आयोजित दशहरा समारोह में दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, 'हम सब प्रभु राम के महान आदर्शों पर चलते हुए स्वयं राम के आदर्श को अपनाएं। हमारे आस-पास जितनी भी बुराईयां दिखाई देती हैं उसे हमें खत्म करना होगा। देश की तरक्की के साथ जुड़ना होगा। देश द्रोही को सबक सिखाना होगा। नफरत को खत्म करके प्रेम का दीप जलाकर भारत के भविष्य को रोशन करना होगा।'