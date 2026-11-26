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अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय में एक बार फिर साहित्य की महफिल सजने जा रही है। यह मौका है डीयू के दूसरे साहित्य महोत्सव का, जो कि पहले महोत्सव से ज्यादा भव्य होगा। डीयू 12 से 14 फरवरी तक दूसरे साहित्य महोत्सव का आयोजन करने जा रहा है। बृहस्पतिवार को डीयू कुलपति प्रो. योगेश सिंह की अध्यक्षता में हुई साहित्य महोत्सव कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में महोत्सव की तैयारियों और आयोजन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने कहा कि पिछले वर्ष आयोजित विश्वविद्यालय का पहला साहित्य महोत्सव सफल रहा था। उन्हें उम्मीद है कि इस बार का आयोजन पहले से भी बड़ा और बेहतर होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि साहित्य महोत्सव के दौरान उन हस्तियों को भी सम्मानित किया जाए, जिन्होंने देश का मान बढ़ाया है।कुलपति ने कहा कि महोत्सव में दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की अधिक से अधिक भागीदारी होनी चाहिए। इसके साथ ही सभी कॉलेजों और शिक्षण विभागों को भी आयोजन से जोड़ा जाए। महोत्सव के कार्यक्रम देशहित को ध्यान में रखकर तैयार किए जाने चाहिए। इनमें ऐसी कोई गतिविधि शामिल नहीं होनी चाहिए, जो सामाजिक सौहार्द और राष्ट्रहित के खिलाफ हो।साहित्य महोत्सव कमेटी की चेयरपर्सन और डीयू दक्षिणी परिसर की निदेशक प्रो. रजनी अब्बी भी बैठक में शामिल रही। महोत्सव के संयोजक अनूप लाठर ने बताया कि इस बार के साहित्य महोत्सव में देशभर के जाने-माने लेखक, कवि, मीडिया जगत की हस्तियां और साहित्य से जुड़े लोग शामिल होंगे। महोत्सव के दौरान पुस्तक विमोचन और पुस्तकों पर चर्चा के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इस बार का खास आकर्षण लोक नाटक रहेंगे। इस बार भारतीय लोक नाटकों को भी महोत्सव का हिस्सा बनाया जाएगा। महोत्सव के कार्यक्रम डीयू के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थित मल्टीपर्पज हॉल और रग्बी ग्राउंड के अलावा सर शंकर लाल हॉल तथा आर्ट्स फैकल्टी के वंदेमातरम हॉल में भी होंगे।बैठक में डीन ऑफ कॉलेजेज प्रो. बलराम पाणी, कुलसचिव डॉ. विकास गुप्ता, वित्त अधिकारी गिरीश रंजन, डीन (अकादमिक) प्रो. के. रत्नाबली और डीयूएलएफ कमेटी के सह-संयोजक एवं डीयू कल्चर काउंसिल के डीन प्रो. रविंदर कुमार सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।