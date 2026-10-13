फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Doctors distressed by delay in DMC notification

Delhi NCR News: डीएमसी की अधिसूचना में देरी से डॉक्टर परेशान

Tue, 13 Oct 2026 05:42 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 05:42 PM IST
विज्ञापन
पंजीकरण से इंटर्नशिप तक के काम प्रभावित, पूर्णकालिक रजिस्ट्रार नियुक्त करने की मांग
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली मेडिकल काउंसिल (डीएमसी) के नवनिर्वाचित निकाय की अधिसूचना जारी होने में देरी से डॉक्टरों की परेशानी बढ़ रही है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. विनय अग्रवाल ने दिल्ली सरकार से जल्द अधिसूचना जारी करने और पूर्णकालिक रजिस्ट्रार नियुक्त करने की मांग की है। डॉ. अग्रवाल के अनुसार 31 मई 2026 को चुनाव होने के करीब पांच महीने बाद भी निर्वाचित निकाय को जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है। फिलहाल काउंसिल का काम अस्थायी व्यवस्था के तहत चल रहा है। इससे डॉक्टरों के पंजीकरण, नवीनीकरण, अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यताओं को दर्ज कराने और इंटर्नशिप पोस्टिंग में देरी हो रही है। विदेशी मेडिकल स्नातकों से जुड़े मामलों और अनुशासनात्मक शिकायतों के निपटारे पर भी असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि काउंसिल का नियमित कामकाज बहाल करना जरूरी है, ताकि डॉक्टरों को समय पर सेवाएं मिल सकें और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed