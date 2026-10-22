Delhi NCR News: दिलजीत दोसांझ के शो को दिल्ली में नहीं मिली अनुमति

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नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ के 30 अक्तूबर को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में प्रस्तावित संगीत कार्यक्रम की अनुमति देने से इन्कार कर दिया है। पुलिस ने सुरक्षा कारणों और त्योहारों के मौसम का हवाला दिया है। इसके साथ ही, गायक को जान से मारने की धमकी मिलने को भी अनुमति न देने का एक प्रमुख कारण बताया गया है।अमर उजाला के पास दक्षिण जिला पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल की ओर से आयोजकों को लिखे गए पत्र की प्रति है। इस पत्र में कहा गया है कि पंजाबी गायक को पहले से ही जान का खतरा है। उन्हें धमकियां मिली हुई हैं। सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी अनुमति नहीं दी गई। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रशंसकों के जुटने की उम्मीद थी। आम आदमी पार्टी की दिल्ली इकाई के प्रमुख सौरभ भारद्वाज ने इस निर्णय पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि भारतीय युवा और पंजाब के लोग दिलजीत दोसांझ को पसंद करते हैं।विश्व दौरे का भारत चरणदिल्ली में आयोजित होने वाला यह कार्यक्रम दिलजीत के ''ऑरा वर्ल्ड टूर'' के भारत चरण की शुरुआत करने वाला था। राष्ट्रीय राजधानी के बाद उन्हें छह अन्य शहरों का दौरा करना था। इनमें इंदौर, अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु, लखनऊ और चंडीगढ़ शामिल थे। ‘वर्ल्ड टूर’ के तहत, दिलजीत उत्तर अमेरिका व यूरोप के कई देशों में प्रस्तुति दे चुके हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी कार्यक्रम किए हैं।पुलिस अधिकारी ये कारण बता रहे हैं-- कार्यक्रम में 60 हजार लोगों के आने की संभावना थी।- पार्किंग की जगह नहीं है, क्योंकि शुक्रवार का दिन है। उस दिन सीजीओ काॅम्पलेक्स के सारे कार्यालय खुले हैं।- बारापूला फ्लाईओवर पर इस समय जाम लग रहा है।- त्यौहारो का मौसम है।