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Delhi NCR News: गायक दिलजीत दोसांझ का दिल्ली कार्यक्रम तय

Fri, 23 Oct 2026 07:05 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 07:05 PM IST
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आयोजक बोले- पुलिस ने दी मंजूरी
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। गायक दिलजीत दोसांझ का दिल्ली में 30 अक्तूबर को होने वाला संगीत कार्यक्रम तय कार्यक्रम के अनुसार होगा। आयोजक बुकमाईशो लाइव ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पहले कार्यक्रम की अनुमति अस्थायी रूप से रोक दी गई थी, जिस पर अब पुनर्विचार के बाद मंजूरी मिल गई है।
दिल्ली पुलिस ने बृहस्पतिवार को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होने वाले इस कार्यक्रम को अनुमति देने से इन्कार कर दिया था। पुलिस ने खतरे से संबंधित विशिष्ट सूचनाओं और सुरक्षा चिंताओं का हवाला दिया था। त्योहारों के मौसम में कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी भी एक कारण थी। बुकमाईशो लाइव ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि कार्यक्रम रद्द होने की खबरें गलत थीं। अनुमति केवल अस्थायी रूप से रोकी गई थी, रद्द नहीं की गई थी। आयोजकों ने इस अंतर को स्पष्ट किया।
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आयोजकों ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने त्योहारों के मौसम के कारण अतिरिक्त सुरक्षा उपाय मांगे थे। इसमें यातायात और भीड़ प्रबंधन के उपाय शामिल थे। बुकमाईशो लाइव ने दिल्ली पुलिस के साथ एक सौहार्दपूर्ण बैठक की। उन्होंने विस्तृत योजना प्रस्तुत की और सभी सुरक्षा आवश्यकताओं का पालन करने का आश्वासन दिया। इसके बाद कार्यक्रम को मंजूरी दी गई। आयोजक कार्यक्रम में आने वाले लोगों और स्थानीय यात्रियों के लिए बेहतर अनुभव सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
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